Фото: vk.com/barneos22
Очевидцы сообщили о смертельном ДТП с участием автомобиля Subaru Legacy и пешехода в Барнауле. Запись об этом появилась в пабликах Barnaul 22 и "Инцидент Барнаул" во "ВКонтакте".
Уточняется, что авария произошла на пешеходном переходе на Павловском тракте, напротив "Мерседес-центра". "По словам очевидцев, пешеход погиб", — говорится в сообщении.
Также в паблике приводятся слова водителя, который рассказывает, что погибшая девушка перебегала "зебру" на красный сигнал светофора, поэтому он не успел среагировать и сбил ее.
Официальных комментариев по поводу инцидента на данный момент нет.
Комментарии
-1
Охренеть. Как можно перейти на красный Павловский? Это не реально
Мужики, тут трагедия, ну описался амик, в первый раз что ли? Торопятся писатели, навыки еще слабые, научатся, хватит ерничать, девушка погибла
От чего погибла девушка? Если на красный, то от своей глупости, если на зелёный от глупости водилы