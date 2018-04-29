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Пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю поделилась подробностями ДТП в Барнауле, в результате которого погибла девушка-пешеход.
Уточняется, что ДТП произошло в субботу, 28 апреля, в 23:00 на Павловском тракте, в районе дома №108. На место оперативно прибыли полицейские.
Стражи порядка установили, что 27-летний водитель, находившийся за рулем Subaru Legacy, сбил 22-летнюю девушку. Последняя, согласно предварительным данным, переходила проезжую часть по пешеходному переходу на красный сигнал светофора.
В результате ДТП девушка скончалась на месте до прибытия скорой.
По факту произошедшего полицейские проводят проверку.
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