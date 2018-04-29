Фото: sport.ohtuleht.ee
Солистка Serebro Ольга Серябкина рассказала, как прошла аварийная посадка самолета, на котором группа летела из РФ в Черногорию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Instagram-аккаунт исполнительницы.
По словам Серябкиной, самолет мог разбиться, поскольку у него после взлета не закрылись закрылки. "Перед посадкой мы кружили больше часа. По стюардеcсам поняли, что происходит ужасное — все трясутся, бледные. Объявляют аварийную посадку в другом месте и спрашивают, есть ли на борту врачи <…> Нас готовили к аварийной посадке — показывали позы. На борту был ад — все рыдали, орали", — цитирует агентство сообщение исполнительницы.
Певица добавила, что после посадки в аэропорту пассажиров ждали медики, а также пожарные расчеты. По словам Серябкиной, участники группы были в шоковом состоянии и с трудом настроились на концерт.
"Мы сегодня могли умереть. Благодаря пилоту этого не случилось. Пожалуйста, берегите себя", — заключила она.
Агентство пишет, что слова певицы косвенно подтверждают данные Flightradar 24. Там можно увидеть, что самолет, на котором Серябкина с группой летела из Москвы в Тиват, около часа кружил возле аэропорта перед посадкой.
Авиакомпания S7, бортом которой летели музыканты, отказалась комментировать произошедшее.
Комментарии
На борту был ад — все рыдали, орали
Может теперь не будут летать? Мне кажется рыдать и орать за такие деньги не стоит
Возможно после таких случаев билеты на поезд сравниваются по цене с билетом на самолет и глава РЖД зарабатывает в 2017 году полмиллиона в сутки
Серебрякина? Авторы с ума сходите, может Серябкина!!!???
солистка Serebro рассказала об аварийной посадке лайнера
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solistka Серебро povjedala ob emergency posadka of layner's
а теперь популярно, что значит "не закрылись закрылки" - не выпустились при посадке или не убрались после взлета? все же она наверное хотела сказать, что закрылки "не открылись", т.е. не выпустились. неприятно конечно, но пилоты с такой задачей справляются без риска для жизней
Глупая паникерша.
29.04.2018 12:05
- гость -
Глупая паникерша
Не все такие смелые