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Северокорейский лидер Ким Чен Ын на грядущем американо-северокорейском саммите готов представить план денуклеаризации КНДР. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на слова госсекретаря США Майка Помпео.
Дипломат в интервью каналу ABC сообщил, что во время его встречи с лидером КНДР в Пхеньяне, где была достигнута договоренность о саммите, Ким Чен Ын "согласился с тем, что готов представить план, который поможет нам достичь цели".
Помпео подчеркнул, что в качестве данной цели Соединенные Штаты рассматривают полную, проверяемую и необратимую денуклеаризацию КНДР.
Агентство напоминает, что ранее глава Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о готовности поучаствовать в американо-северокорейском саммите через три-четыре недели.
Комментарии
готов представить план денуклеаризации КНДР
Думаю он готов свой план продать за хорошие деньги. В принципе логика в этом есть, развиваешь нуклеаризацию страны, потом делаешь денуклеаризацию, за которую дают деньги, на это живешь. Потом можно повторить