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Полицейские Косихинского района по "горячим" следам раскрыли кражу продуктов питания и спиртных напитков. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Правоохранители предварительно установили, что преступление совершили две жительницы села Романово 1985 и 1987 годов рождения, а также мужчина 1987 года рождения. Злоумышленники проникли в один из продуктовых магазинов через окно. Мужчина гвоздодером взломал оконную решетку, через которую женщины попали в магазин. Они украли продукты питания, спиртные напитки и средства гигиены.
Подчеркивается, что при взломе сработала охранная сигнализация, но хозяева на нее не отреагировали. Установленные в магазине видеокамеры в ту ночь почему-то не работали, добавляют в пресс-службе.
С сообщением о краже в полицию обратились утром. Уже днем стражи порядка установили личности всех подозреваемых и задержали их. Свою вину злоумышленники признали.
По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение, возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до пяти лет тюрьмы.
Сумма причиненного владельцу магазина материального ущерба устанавливается.
Также сообщается, что мужчина и одна из женщин не раз привлекались к уголовной ответственности.
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