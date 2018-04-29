Фото: myaltai.com
Расписание движения поездов будет изменено в Алтайском крае в связи с майскими праздниками. Об этом пишет пресс-служба мэрии, ссылаясь на компанию "Алтай-Пригород".
Так, 30 апреля будет назначен поезд №6001 "Озерки — Барнаул" (отправление в 5:33), 1 мая - поезда №6384 "Барнаул — Овчинниково" (8:12) , №6383 "Овчинниково — Барнаул" (16:06), №6386 "Барнаул — Баюново" (9:27) и №6385 "Баюново — Барнаул" (14:20). Также 30 апреля, 1, 2 и 9 мая будут курсировать поезда №6127 "Барнаул — Алейская" (10:41) и №6128 "Алейская — Барнаул" (1:45). 3 и 10 мая будет назначен состав №6775 "Сузун — Барнаул" (4:01).
Кроме этого, будет отменен ряд рейсов. 30 апреля не состоится поездка состава № 6775 "Сузун — Барнаул" (4:01). 30 апреля, 1, 2 и 9 мая отменят рейсы №6101 "Депо — Барнаул" (7:01), №6021 "Озерки — Барнаул" (4:34) и №6020 "Барнаул — Красный Боец" (18:36). 1 мая - поезд №6382 "Барнаул — Овчинниково" (8:12) и №6381 "Овчинниково — Барнаул" (13:42). 3 и 10 мая в рейс не отправится состав №6001 "Озерки — Барнаул" (5:33).
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