Фото: youtube.com
Астроном-любитель случайно снял на видео странные объекты, пролетевшие на фоне поверхности Луны. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на YouTube-канал Don't Stop Motion.
В ролике видно, как на отметке 01:18 в кадре появляются тени от трех шаров, которые быстро исчезают. Сам автор записи задается вопросом, что это могли быть за объекты. Он предположил, что это были запущенные кем-либо гелиевые шары. При этом он признал, что его теорию нельзя подтвердить.
Ряд пользователей в комментариях согласились с астрономом, а некоторые посчитали, что загадочные тени могли быть метеоритами.
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