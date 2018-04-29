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Следователи в Свердловской области возбудили дело после обнаружения тела десятилетнего мальчика в колодце в поселке Садовом. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сайт СУ СКР по региону.
Согласно версии следствия, накануне, 28 апреля, днем мальчик отпросился у матери и пошел гулять по поселку. К 18:00 он не вернулся домой, поэтому родители ребенка начали искать его. Спустя некоторое время тело мальчика было найдено в открытом сливном колодце по улице Сибирка.
В пресс-службе отметили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".
Внешних признаков насильственной смерти на теле ребенка не найдено. Точную причину его гибели установят в ходе судебно-медицинской экспертизы. Выясняется, по какой причине и в результате чьих действий сливной колодец оказался открытым. Также следователи устанавливают, кто из должностных лиц несет ответственность за содержание колодца в безопасном для граждан состоянии.
В рамках уголовного дела сотрудники СКР выясняют обстоятельства инцидента, допрашивают родителей погибшего мальчика и жителей поселка. Также истребован и анализируется характеризующий материал в отношении семьи, в которой воспитывался мальчик, проводятся осмотры места обнаружения мальчика и места его жительства.
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