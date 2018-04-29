Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Жители столицы Алтайского края сообщили о частичном перекрытии движения по "Старому мосту". Запись об этом появилась в воскресенье, 29 апреля, в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".
По словам очевидцев, с 9:00 движение по мосту открыто лишь на выезд из Барнаула. "Движение в город перекрыто в районе развязки в сторону "Старого моста" с Р-256", а также на повороте на Новоалтайск", — говорится в сообщении.
Время действия перекрытия движения не уточняется.
Напомним, что ранее ГИБДД предложила закрыть движение по аварийному "Старому мосту" в течение 30 дней. Причиной этого стало выявление многочисленных дефектов покрытия дороги. Предписание было дано 17 апреля, таким образом, уже в мае мост могут закрыть. В тот же месяц, 15 числа, состоится суд по судьбе "Старого моста".
Комментарии
Люди, по Чуйскому теракту до Бийска, сплошные пробки. А перед Маймой вообще встали