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Алтайская таможне в первом квартале текущего года предотвратила ввоз на территорию 81 тысячи единиц поддельной продукции. Об этом сообщает пресс-служба таможни.
Уточняется, что среди контрафактных товаров была спортивная одежда и обувь, рюкзаки, подшипники, DVD-диски и автомобильные лампы торговых марок Adidas, Nike, Reebok, SKF, Chanel, OSRAM. Подчеркивается, что сумма предотвращенного ущерба, который был нанесен правообладателям, составила свыше 141 миллиона рублей.
По данным фактам были возбуждены дела об административных правонарушениях по статье "незаконное использование чужого товарного знака", а также одно уголовное дело по статье "незаконное использование средств индивидуализации товаров".
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