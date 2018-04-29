Фото: mmahits.com
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко победил американского борца Фрэнка Мира в рамках 1/4 финала Гран-при Bellator за титул чемпиона организации в тяжелом весе. Об этом пишет ТАСС.
Поединок прошел в американском Роузмонте (штат Иллинойс) и носил статус главного события турнира Bellator 198. 41-летний Емельяненко одержал победу над 38-летним американцем техническим нокаутом на 48-й секунде первого матча.
Агентство отмечает, что этот поединок стал первым для росиянина с июня прошлого года, когда он потерпел поражение нокаутом в первом раунде от американца Мэтта Митриона на турнире Bellator 180. Всего после возобновления карьеры в 2015 году боец провел четвертый поединок.
За почти 18-летнюю карьеру в MMA Емельяненко провел 43 боя, победив в 37 из них (28 — досрочно), еще один поединок был признан несостоявшимся.
🇷🇺👑 Возвращение Последнего Императора! 49 секунд и Мир в нокауте! И никаких прыжков на сетку, пронзительных воплей — Федор знает свое дело 👏 #Bellator198 #FedorvsMir pic.twitter.com/rZ1n5YO5FC— Известия Спорт (@izvestia_sport) 29 апреля 2018 г.
Комментарии
Ой, красава!