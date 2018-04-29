Фото: ukraina.ru
Канал Рен-ТВ разместил еще один ролик, на котором запечатлен аварийно севший в подмосковном аэропорту Жуковский Ил-38 ВМС Индии. Об этом пишет РИА Новости.
Агентство напоминает, что воздушное судно совершило аварийную посадку с невыпущенной передней стойкой шасси накануне, 28 апреля. По данным источника в авиационной области, благодаря действиям экипажа лайнер сильно не пострадал, его отремонтируют.
В концерне "Ильюшин" отметили, что самолетом управляли опытные летчики-испытатели. За успешную посадку самолета их могут представить к награде.
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