Фото: eurosport.com
Российское правительство оценило положительный экономический эффект от ЧМ-2018 в 867 миллиардов рублей. Об этом пишет РИА Новости.
Возглавляющий оргкомитет "Россия-2018" вице-премьер Аркадий Дворкович на презентации исследования "Оценка влияния ЧМ по футболу на экономическую и социальную сферы" сообщил, что мунидаль даст экономике РФ примерно 1% годового ВВП.
Дворкович назвал данную цифру "внушительной". "Могу вам сказать, что без чемпионата мира не было бы экономического роста, который мы сейчас наблюдаем", — отметил он, добавив, что увеличение ВВП, связанное с подготовкой к проведению чемпионата мира, шло по нарастающей в последние пять лет и в 2018 году достигло максимума — 0,4%.
Согласно прогнозу ЦБ РФ, который был опубликован на текущей неделе, по итогам этого года российский ВВП прибавит 1,5-2%. Таким образом, мундиаль обеспечит до четверти данного прироста.
Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин пояснил, что экономический эффект чемпионата мира оценивался по международной методологии, использовавшейся на ЧМ-2006 в Германии и летней Олимпиаде 2012 года в Лондоне. К исследованию привлекалась авторитетная международная консалтинговая компания McKinsey. Глава оркомитета добавил, что все цифры носят предварительный характер, их уточнят после чемпионата.
Согласно предварительной оценке, расходы на подготовку ЧМ в РФ составили 683 миллиарда рублей, или порядка 12 миллиардов долларов по среднему курсу с 2013 года по текущий момент (59,3 рубля за доллар). На данный момент чемпионат мира является самым дорогим в истории. При этом, подчеркивает агентство, это сложившийся тренд — каждый чемпионат обходится дороже предыдущего.
Так, Корея и Япония в 2002 году потратили 2,5 и 5,6 миллиарда долларов соответственно. Германия в 2006-м — 7,7 миллиарда. ЮАР в 2010 снизила планку до 6 миллиардов, но позднее Бразилия в 2014-м потратила порядка 11 миллиардов долларов.
Комментарии
Читал, что его все игнорируют? Врут, наверное?
Пока даже англичане послали свое правительство и сказали, что будут участвовать
Не очень верю в экономический эффект, экономистам возможно виднее, но одной из причин падения рубля, кроме санкций, те же экономисты называют затраты в 50 млрд долларов на Олимпиаду в 2014 году. Все равно рад, что ЧМ будет, только прошел бы без провокаций. А то найдут где нибудь опять химоружие
свежо питание-да серица с трудом...
Да с таким мировым имиджем сложно, что либо сделать. Ни одна страна такого не удостоилась.
В это сито сколько воды не лей (сколько денег не кидай), все бесполезно, уйдет на зряплаты "топ-менеджерам"...
делят шкуру неубитого медведя...
Хорошо, что все страны мира стремятся на чемпионат проводимый Россией. Это будет общемировой праздник мира и спорта. Без государственной поддержки допинга, как писали мировые СМИ и отказывался 1 канал и семенящая ведущая.
Будут огромные убытки,но в этом никто не признается)Опять будут лить в уши)
29.04.2018 16:19
- гость -
Вьетнам, Сербия, Ирак, Иран, Сирия, Ливия, Куба, КНДР, им всем пришлось испытать похожее. Кто то выдержал, большинство сломалось, но и ядерного оружия ни у кого не было
1%???? Бред какой-то... мундиаль 2 недели - это 4% от года. 1% от года - это УБЫТКИ!!!
Хорошо, что Россия уже успела подсчитать сколько Россия заработает на чемпионате мира по футболу.