Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru
На "Бирюзовой Катуни" в Алтайском крае в воскресенье, 29 апреля, в шестой раз проходит праздник "Цветение маральника". Мероприятие собрало огромное количество туристов, передает корреспондент Amic.ru с места событий.
Торжественное открытие праздника и туристического сезона на Алтае состоялось в 15:00.
Напомним, что в рамках "Цветения маральника" проходит краевая специализированная туристическая выставка "АлтайТур. АлтайКурорт 2018", в которой принимаются участие районы Алтайского края.
Кроме этого, гостей праздника ждут показы мод, поездки на конях, фотозоны, дегустация лакомств, авиашоу, мастер-классы и сувениры.
Добавим, что "Цветение маральника" входит в ТОП-3 весенних событий у туристов.
Комментарии
А почему нет фотографии с огромным количеством туристов?
надуманный праздник. Кластер никому не интересен.
есть сводка по покусанным клещами?