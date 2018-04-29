Фото: barnaul.org
Барнаульский комитет по строительству, архитектуре и развитию города для праздничного оформления столицы Алтайского края разработал эскизы проектов: логотипа, баннеров с праздничной тематикой, приуроченные к 73-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Их рекомендовали использовать в оформлении зданий и улиц, пишет пресс-служба мэрии.
На рекламных конструкциях будет размещена серия информационной социальной рекламы, посвященной Дню Победы. Всего в городе развесят 185 тематических баннеров.
В районах краевой столицы особое оформление уделят оформлению площадей, основных улиц, мест проведения праздничных мероприятий и "гостевых маршрутов".
Подчеркивается, что на опорах уличного освещения по Барнаулу разместят 3 тысячи 200 флажков. На городских улицах в наиболее людных местах установят 114 костров и иных конструкций. Уточняется, что, в частности, площадь Советов украсит семиметровый костер из флагов со звездой.
Комментарии
Хорошо, что россияне думают 73 года, что была ВОВ, а не 2МВ. ,И кто ее начал, и кто завершил совершенно не важно. А о союзниках во 2МВ и речи не должно быть. Так принято.
Китай потерявший порядка 30 миллионов, посетил всего лишь несколько лет назад. Комментарии излишне. А 8 мая вообще незнакомый день. Пропаганда сделала свое дело.