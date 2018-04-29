Фото: w-dog.ru
Туман, дождь и низкую температуру ночью прогнозируют синоптики в Алтайском крае в понедельник, 30 апреля. Об этом сообщается на сайте регионального гидрометцентра.
Так, в регионе ночью ожидается от +3 до +8 градусов тепла, осадков не будет, в утренние часы возможен туман. Днем воздух прогреется до +20...+25 градусов, в западных и южных районах дождь, местами гроза.
В Барнауле на протяжении всех суток будет без осадков, в утренние часы возможен туман. Температура ночью составит +4...+6 градусов, днем — от 20 до 22 градусов выше нуля.
Ветер в этот день будет дуть юго-западный. В регионе от 5 до 10 метров в секунду. Местами ожидаются порывы до 15-20 метров. В Барнауле — 3-8 метров в секунду ночью и от 7 до 12 метров — днем.
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