Фото: choiz.me
Российские пользователи Telegram сообщили, что мессенджер вновь заработал. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщения в Twitter.
Напомним, ранее Павел Дуров предупредил, что в работе мессенджера могут возникнуть сбои у европейских пользователей. Также Telegram оказался недоступен в России и ряде других стран.
По словам Дурова, сбой был вызван "серьезным перегревом одного из серверов".
Однако позднее в Twitter-аккаунте мессенджера появилось сообщение, что причиной сбоя в работе стало веерное отключение электричество в окрестностях Амстердама.
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