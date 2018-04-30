Вспоминаем знаменательные события, выпавшие на этот день календаря
30 апреля в России отмечают День пожарной охраны. Это профессиональный праздник тех, кто посвятил свою жизнь борьбе с огнем и спасению жизней людей. Любопытно, что 30 апреля 1649 года царь Алексей Михайлович подписал Указ о создании первой российской противопожарной службы: "Наказ о Градском благочинии", установивший строгий порядок при тушении пожаров в Москве. Именно это событие и стало основанием для выбора даты профессионального праздника пожарных;
30 апреля 1945 года над Рейхстагом было водружено Красное знамя Победы. Именно оно стало символом победы над нацизмом и падения преступного режима Гитлера. Знамя Победы несла группа из трех бойцов, возглавляемая старшим сержантом Ивановым. Иванов получил смертельное ранение при прорыве к верхним этажам здания. Но сержант Егоров и младший сержант Кантария, которых прикрывали их однополчане, смогли водрузить знамя. Поздним вечером 30 апреля 1945 года над крышей Рейхстага затрепетал красный флаг, а вслед за этим было поднято еще два;
А ровно 100 лет назад, 30 апреля 1918 года, была основана киностудия "Ленфильм". Изначально киностудия называлась Петроградский кинокомитет Союза Северных Коммун, а затем в разные годы название менялось. Свое имя "Ленфильм" она носит с 1934 года;
С 30 на 1 мая в Европе отмечается так называемая Вальпургиева ночь - традиционный весенний праздник, посвященный плодородию и восходящий к язычески корням;
229 лет назад, 30 апреля 1789 года, состоялась инаугурация первого президента США Джорджа Вашингтона;
В истории Алтая 30 апреля также богато на различные события. Так, в этот день в 1745 году по секретному предписанию Сената в район Телецкого озера и в долину Чулышмана была направлена экспедиция в составе 96 человек, которая собрала обширные сведения о северо-восточной части Алтая;
А 30 апреля 1761 года вышел указ Правительствующего Сената, по которому выходцев из купечества, переселенных на Колывано-Воскресенские заводы, велено было именовать купцами;
30 апреля 1830 года поступило извещение о передачи Колывано-Воскресенских заводов в аренду Министерству финансов.
Комментарии