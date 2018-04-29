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Самолет компании S7, летевший из Москвы в Тиват, совершил экстренную посадку в аэропорту Подгорицы в Черногории. Об этом пишет RT, ссылаясь на пресс-службу перевозчика.
Напомним, инцидент произошел в субботу, 28 апреля. "При заходе на посадку рейса GH 925 в Тивате произошёл невыпуск закрылков крыла в посадочную конфигурацию", — заявили в пресс-службе, отметив, что пилот, учтя попутный ветер, длину взлетно-посадочной полосы и географического положения аэропорта Тивата, решил уйти на запасной аэродром в Подгорице.
Подчеркивается, что из Подгорицы пассажиров доставили до места назначения на автобусе. Также в пресс-службе отметили, что пассажиры, вылетающие по маршруту Тиват — Москва, "будут доставлены в Москву регулярным рейсом 29 апреля 2018 года".
Ранее появилась информация, что в данном самолете летела группа Serebro. О полете и экстренной посадке в своем Instagram-аккаунте рассказала солистка Ольга Серябкина.
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