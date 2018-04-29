Фото: gb3omsk.ru
Кража персональных данных о состоянии здоровья пациентов и даже опасная для жизни переустановка настроек на медприборах не исключены в результате возможных атак хакеров на подключенные к интернету системы. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на предупреждение центра "Антистихия".
Специалисты считают, что особую опасность представляет сращивание хакерских структур с террористами и использование их возможностей для организации массированных кибератак на объекты топливно-энергетического комплекса, узлы связи и системы жизнеобеспечения. Все это может привести к чрезвычайным ситуациям, техногенным катастрофам с многочисленными жертвами и нанести большой урон экономике.
"Масштаб угрозы может варьироваться от кражи персональных данных о состоянии здоровья до опасной для жизни переустановки настроек на медицинских приборах", — цитирует агентство сообщение центра.
Подчеркивается, что в этом году в мире будет использоваться около 19 миллионов подключенных носимых медустройств, в том числе инсулиновых помп, кардиостимуляторов и мониторов.
"Антистихия" уточняет, что в минувшем году количество хакерских атак на российские информационные объекты, в том числе направленных на компрометацию учетных данных, увеличилось более чем вдвое. Больше всего атак приходилось на вирусы-шифровальщики (36%), эксплуатацию уязвимостей (26%) и компрометацию учетных данных (23%). DDoS-атаки составляют 8% от общего количества хакерских атак в РФ, а манипулирование, взломы СМИ и социальных медиаресурсов — 6%.
Российские спецслужбы отмечают возрастание активности иностранных технических разведок, которые пытаются внедрить вредоносное ПО в информационные системы российских госорганов. Сообщалось, что анализ свидетельствует о резком обострении противоборства в киберсфере, которое из разряда демонстрации технологического превосходства переходит в системное массированное информационное воздействие с заведомо деструктивными целями.
При этом российские информационные ресурсы в большинстве случаев оказались защищены недостаточно, среди негативных факторов в Совбезе РФ отмечали низкую осведомленность пользователей, отсутствие необходимой квалификации у персонала и некачественное подключение к сети.
Комментарии
Ишь чё пиндосы гундосые против нас замышляют!