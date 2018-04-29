Фото: управление физической культуры и спорта мэрии Новосибирска
Молодой новосибирец получил иномарку в качестве приза за лучший результат в забеге в честь Дня Победы. Об этом пишут "Новосибирские новости" со ссылкой на управление физкультуры и спорта мэрии города.
Уточняется, что 69-я легкоатлетическая эстафета прошла в воскресенье, 29 апреля, в Ленинском районе.
В трех забегах участвовали порядка тысячи человек: команды молодежных центров, учреждений дополнительного образования, колледжей, вузов и предприятий.
"Традиционно эстафета началась с возложения цветов к Могиле неизвестного солдата и приветствия первых лиц города и района", — цитирует издание организаторов.
В соревнованиях выиграл представитель НГТУ студент Виктор Бахарев. Ему вручили ключи от машины Hyundai Solaris.
Издание подчеркивает, что легкоатлетические эстафеты в честь Дня Победы прошли почти во всех районах города. Лучшие спортсмены 9 мая будут представлять Новосибирск на эстафете памяти маршала авиации Александра Покрышкина.
Комментарии
Молодец Парень!