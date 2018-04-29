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Актер Михаил Ефремов и поэт Андрей Орлов (Орлуша) выступили со стихами с нецензурщиной в адрес самарских зрителей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на РЕН ТВ.
Отмечается, что Орлов вступился за артиста, которого раскритиковали за вызывающее поведение на спектакле "Не становись чужим" в Самаре. Поэт в стихотворении нелестно отозвался о критиках Ефремова, добавляет агентство.
"Вот я с Ефремовым дружу, сводили нас по жизни тропы. И за него сейчас скажу: "Товарищи, идите в ***", — продекламировал Орлуша, добавив затем несколько нецензурных выражений.
Рядом с ним находился Ефремов в образе героя спектакля. Он изображал пьяного и махал костылем.
Напомним, в минувшем месяце на гастроли в Самару приехала труппа столичного театра "Современник". Зрители спектакля пожаловались, что актеры вышли на сцену с опозданием, а Ефремов якобы был сильно пьян и путал текст. В итоге актер вступил в полемику со зрителями и начал нецензурно ругаться.
В областном Минкультуры назвали поведение артиста "безобразным". Руководство московского театра пообещало разобраться в инциденте. Сам Ефремов заявил, что его эпатажное поведение было частью образа.
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Высший класс-послать публику. Дожили