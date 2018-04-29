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Губернатор Алтайского края Александр Карлин подписал указ, изменяющий сроки охоты на кабана в регионе. Об этом пишет пресс-служба правительства региона.
Согласно документу, на территории края охота на кабана производится с 1 октября по 28 февраля.
Уточняется, что в России срок охоты на кабана установлен с 1 июня по 28 (29) февраля, однако регионы могут устанавливать запреты и ограничения на пользование охотничьими ресурсами, в том числе и сокращать сроки охоты.
В пресс-службе напоминают, что из-за угрозы распространения африканской чумы свиней в прошлом году Минприроды РФ исключило кабана из перечня охотничьих ресурсов, на которые устанавливаются нормативы допустимого изъятия, добыча которых осуществляется без утверждения лимита добычи охотничьих ресурсов. В результате разрешения на добычу кабана получали все желающие без ограничений. Это отрицательно сказалось на воспроизводстве и сохранении других видов охотничьих ресурсов.
Рассмотрев сложившуюся ситуацию, общественный совет при Минприроды Алтайского края предложил сократить срок охоты на кабана. Вопрос тщательно изучили и согласовали с Федеральной службой Росприроднадзора. Такими нормами краевые власти обезопасили не только алтайского кабана, поскольку следствием также должна стать положительная динамика численности отдельных видов объектов животного мира.
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