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Глава Украины Петр Порошенко написал на своей Facebook-странице о победе украинских ВМС над большевиками в Крыму в 1918 году. Об этом сообщает РИА Новости.
"29 апреля 1918 года над большинством кораблей Черноморского флота в Севастополе взвился сине-желтый флаг. Провозглашение создания ВМС Украины окончательно зафиксировало победу украинского движения на флоте", — цитирует агентство сообщение украинского лидера.
Также он подчеркнул, что действия армии Украины привели к "падению большевистского режима в Крыму".
В конце сообщения Порошенко написал хэштег #КримЦеУкраїна ("Крым — это Украина").
Агентство предполагает, что Порошенко имел в виду Крымскую операцию 1918 года, в ходе которой группа войск Украинской Народной Республики под командованием Петра Болбочана предприняла поход на Крым для того, чтобы свергнуть Советскую власть и установить контроль над полуостровом.
Под украинскими флагами Черноморский флот пробыл лишь сутки. Затем его частично захватили немцы, а частично он был затоплен.
Напомним, что Порошенко и прочие украинские политики продолжают считать Крым, который четыре года назад стал частью РФ по итогам референдума, является оккупированной украинской территорией.
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