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В Киеве заявили, что дивизия "Галичина" превосходила Красную армию

, ИА "Амител"
Такое заявление сделал глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович

Фото: shakhty.su

Дивизия СС "Галичина", в которой на стороне нацистской Германии воевали добровольцы из Украины, выгодно отличалась от Красной армии. Такое заявление сделал глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович, пишет РИА Новости со ссылкой на его страницу в Facebook.

"Мобилизованных в дивизию "Галичина" обучали год, прежде чем бросить в бой, а новобранцев Красной армии часто бросали в мясорубку сразу. Но это не из любви немцев к украинцам — они лишь рационально использовали человеческие ресурсы, которых было меньше, чем у россиян", — так Вятрович прокомментировал шествие во Львове в честь годовщины создания "Галичины".

При этом он считает, что подобное событие не должно праздноваться на Украине. Вятрович выразил мнение, что и в немецкой, и в советской армиях во время войны жители Украины воспринимались одинаково — "как пушечное мясо".

Агентство отмечает, что Вятрович известен как активный борец с "коммунистическим прошлым" Украины и как один из авторов закона о декоммунизации. 

Дивизию СС "Галичина" создали в 1943 году на Западной Украине с разрешения германских оккупационных властей. Летом 1944 года Красная армия разгромила это соединение возле города Броды.

На Украине к дивизии относятся по разному: ряд политических сил утверждает, что она боролась за независимость страны, а другие уверены, что она выступала на стороне нацистов.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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