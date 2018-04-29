Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru
Свыше 30 тысяч человек посетили уже шестой праздник "Цветение маральника", который проходил 29 апреля на "Бирюзовой катуни" в Алтайском крае. Об этом сообщает Алтайтурцентр.
Торжественное открытие праздника, сопряженное со стартом туристического сезона на Алтае, состоялось в 15:00.
Гостей ждали различные мероприятия, мастер-классы, а также туристическая выставка "АлтайТур. АлтайКурорт 2018", в которой принимали участие различные районы Алтайского края.
Комментарии