Фото: vtambove.ru
Жителей Барнаула предупреждают об ограничениях движения, которые будут вводиться в связи с подготовкой к празднованию Дня Победы.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, с 5 мая на площади Сахарова начнут репетировать творческие коллективы города, которые выступят на главной барнаульской сцене 9 мая.
А 7 мая на площади Советов состоится генеральная репетиция торжественного построения войск и пробный проход по пути шествия "Бессмертного полка".
В этой связи для движения будут закрыты следующие участки дорог:
- 5 мая — с 11:00 до 13:00 будет перекрыт проспект Социалистический от улицы Молодежной до улицы Мерзликина (без изменения схем движения);
- 6 мая — с 11:00 до 13:00 будет перекрыт проспект Социалистический от улицы Молодежной до улицы Мерзликина (без изменения схем движения);
- 7 мая — с 15:00 до 17:00 будет перекрыт проспект Социалистический от улицы Молодежной до улицы Мерзликина (без изменения схем движения);
- 7 мая — 17:00 до 21:00 будет перекрыта нечетная сторона проспекта Ленина от улицы Молодежной до улицы Димитрова. Движение автобусов будет организовано от площади Октября до Речного вокзала в прямом направлении по улице Советской, проспекту Комсомольскому, улице Чкалова, проспекту Ленина, далее по своим маршрутам, в обратном направлении — по маршрутам.
Кроме того, во время перекрытия проспекта Ленина трассы троллейбусных маршрутов №1 и 7 будут сокращены до остановки "Площадь Победы".
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