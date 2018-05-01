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Проспект Ленина перекроют 1 мая в Барнауле на 4,5 часа

, ИА "Амител"
Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда

Фото: astravolga.ru

Участок проспекта Ленина будет перекрыт в Барнауле 1 мая на четыре с половиной часа с 11:00, сообщает городская администрация.

Ограничение движения связано с проведением легкоатлетической эстафеты на призы газеты "Алтайская правда". Парад-открытие спортивного праздника состоится в 10:30, а первая эстафета стартует в 11:00.

Участок проспекта Ленина от проспекта Строителей до улицы Гоголя будет перекрыт с 10:30 до 15:00. Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда, а граждан, пользующихся общественным транспортом предупреждают об изменении схем движения:

  • маршруты №1, 10, 24, 25: …пр-кт Ленина – пр-кт Строителей – пр-кт Красноармейский – ул.Ползунова, далее по маршруту, в обратном направлении: …пр-кт Ленина – разворот на пересечении пр-кта Ленина с ул.Гоголя – ул.Пушкина – пр-кт Красноармейский – пр‑кт Строителей – пр-кт Ленина, далее – по маршрутам;
  • маршруты №29, 35, 53, 144: …пр-кт Ленина – ул.Советская – пр-кт Комсомольский – ул.Гоголя – пр-кт Ленина, далее – по маршрутам; в обратном направлении: пр-кт Ленина – ул.Гоголя – пр-кт Комсомольский – ул.Советская – пр-кт Ленина, далее – по маршрутам;
  • троллейбусные маршруты №1, 7: …пр-кт Ленина – пр‑кт Строителей – "ост. пл.Победы", в обратном направлении: "ост. пл.Победы" – пр-кт Строителей – пр-кт Ленина, далее – по маршрутам;
  • маршрут №41: …пр-кт Ленина – пр-кт Строителей – пр-кт Красноармейский – ул.Партизанская, далее – по маршруту, в обратном направлении: ул.Партизанская – пр-кт Красноармейский – пр-кт Строителей – пр-кт Ленина, далее – по маршруту;
  • маршрут №6: …пр-кт Ленина – ул.Советская – пр‑кт Комсомольский – ул.Анатолия – "ост. Элеватор", в обратном направлении: "ост.Элеватор" – ул.Анатолия – пр-кт Комсомольский – ул.Советская – пр-кт Ленина, далее – по маршруту;
  • маршруты №33, 109, 109оп: …пр-кт Калинина – пр-кт Строителей – пр-кт Красноармейский – ул.Аванесова, далее – по маршрутам, в обратном направлении: ул.Аванесова – пр-кт Красноармейский – пр-кт Строителей –  пр-кт Калинина, далее – по маршрутам;
  • маршрут  №78: …пр-кт Комсомольский – ул.Гоголя, далее – по маршруту, в обратном направлении: …пр-кт Ленина – ул.Гоголя – пр-кт Комсомольский, далее – по маршруту;
  • маршруты  №19, 20: …пр-кт Строителей – пр‑кт Красноармейский –разворот на перекрестке с ул.Ползунова – "ост. пл.Спартака"; в обратном направлении: "ост. пл.Спартака" – пр‑кт Красноармейский – пр-кт Строителей, далее – по маршрутам;
  • маршрут №55: …"ост. пл.Победы" – пр-кт Красноармейский – ул.Аванесова, далее – по маршруту; в обратном направлении: ул.Аванесова – пр-кт Красноармейский – "ост. пл.Победы";
  • маршруты  №27, 110: …пр-кт Строителей – пр-кт Красноармейский – ул.Ползунова – пр-кт Социалистический – "ост. пл.Спартака-2", в обратном направлении: "ост. пл.Спартака-2" – пр-кт Социалистический – ул.Пушкина – пр‑кт Красноармейский – пр-кт Строителей, далее – по маршруту.
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

1.05.2018 07:12
- гость -

Ограничение движения связано с проведением легкоатлетической эстафеты
----------------

Теперь первомайская демонстрация легкоатлетической эстафетой называется?

0  0
1.05.2018 07:32
- гость -

Да всё правильно, бегают, от силы полчаса, а на полдня перекрывают. Сегодня не вспотеют, только промокнут.

0  0
1.05.2018 07:32
- гость -

Да всё правильно, бегают, от силы полчаса, а на полдня перекрывают. Сегодня не вспотеют, только промокнут.

0  0
1.05.2018 08:18
- гость -

Неужто не отменят? Наверное организуют место где можно будет переодеться, попить горячего чая

0  0
1.05.2018 08:37
Пионер

Неужто не отменят? Наверное организуют место где можно будет переодеться, попить горячего чая

Нормальная погода для пробежки. Не жарко.

0  0
1.05.2018 08:58
- гость -

На стадионе бегать надо! Для проведения соревнований они и созданы!

0  0
1.05.2018 09:07
Пионер

На стадионе бегать надо! Для проведения соревнований они и созданы!

Длинные дистанции интереснее бегать в городе. Да и чем тебе помешали? Именно сегодня, именно в это время позарез надо ехать по Ленинскому?

0  0
1.05.2018 09:07
- гость -


1.05.2018 08:37
Пионер
А потом как хрюн в общественный транспорт.

0  0
1.05.2018 09:15
- гость -

Да, вот именно сегодня на 55м маршруте. Нет, мне интереснее на жту пробежку пялиться?

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