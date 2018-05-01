Фото: astravolga.ru
Участок проспекта Ленина будет перекрыт в Барнауле 1 мая на четыре с половиной часа с 11:00, сообщает городская администрация.
Ограничение движения связано с проведением легкоатлетической эстафеты на призы газеты "Алтайская правда". Парад-открытие спортивного праздника состоится в 10:30, а первая эстафета стартует в 11:00.
Участок проспекта Ленина от проспекта Строителей до улицы Гоголя будет перекрыт с 10:30 до 15:00. Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда, а граждан, пользующихся общественным транспортом предупреждают об изменении схем движения:
- маршруты №1, 10, 24, 25: …пр-кт Ленина – пр-кт Строителей – пр-кт Красноармейский – ул.Ползунова, далее по маршруту, в обратном направлении: …пр-кт Ленина – разворот на пересечении пр-кта Ленина с ул.Гоголя – ул.Пушкина – пр-кт Красноармейский – пр‑кт Строителей – пр-кт Ленина, далее – по маршрутам;
- маршруты №29, 35, 53, 144: …пр-кт Ленина – ул.Советская – пр-кт Комсомольский – ул.Гоголя – пр-кт Ленина, далее – по маршрутам; в обратном направлении: пр-кт Ленина – ул.Гоголя – пр-кт Комсомольский – ул.Советская – пр-кт Ленина, далее – по маршрутам;
- троллейбусные маршруты №1, 7: …пр-кт Ленина – пр‑кт Строителей – "ост. пл.Победы", в обратном направлении: "ост. пл.Победы" – пр-кт Строителей – пр-кт Ленина, далее – по маршрутам;
- маршрут №41: …пр-кт Ленина – пр-кт Строителей – пр-кт Красноармейский – ул.Партизанская, далее – по маршруту, в обратном направлении: ул.Партизанская – пр-кт Красноармейский – пр-кт Строителей – пр-кт Ленина, далее – по маршруту;
- маршрут №6: …пр-кт Ленина – ул.Советская – пр‑кт Комсомольский – ул.Анатолия – "ост. Элеватор", в обратном направлении: "ост.Элеватор" – ул.Анатолия – пр-кт Комсомольский – ул.Советская – пр-кт Ленина, далее – по маршруту;
- маршруты №33, 109, 109оп: …пр-кт Калинина – пр-кт Строителей – пр-кт Красноармейский – ул.Аванесова, далее – по маршрутам, в обратном направлении: ул.Аванесова – пр-кт Красноармейский – пр-кт Строителей – пр-кт Калинина, далее – по маршрутам;
- маршрут №78: …пр-кт Комсомольский – ул.Гоголя, далее – по маршруту, в обратном направлении: …пр-кт Ленина – ул.Гоголя – пр-кт Комсомольский, далее – по маршруту;
- маршруты №19, 20: …пр-кт Строителей – пр‑кт Красноармейский –разворот на перекрестке с ул.Ползунова – "ост. пл.Спартака"; в обратном направлении: "ост. пл.Спартака" – пр‑кт Красноармейский – пр-кт Строителей, далее – по маршрутам;
- маршрут №55: …"ост. пл.Победы" – пр-кт Красноармейский – ул.Аванесова, далее – по маршруту; в обратном направлении: ул.Аванесова – пр-кт Красноармейский – "ост. пл.Победы";
- маршруты №27, 110: …пр-кт Строителей – пр-кт Красноармейский – ул.Ползунова – пр-кт Социалистический – "ост. пл.Спартака-2", в обратном направлении: "ост. пл.Спартака-2" – пр-кт Социалистический – ул.Пушкина – пр‑кт Красноармейский – пр-кт Строителей, далее – по маршруту.
Комментарии
Ограничение движения связано с проведением легкоатлетической эстафеты
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Теперь первомайская демонстрация легкоатлетической эстафетой называется?
Да всё правильно, бегают, от силы полчаса, а на полдня перекрывают. Сегодня не вспотеют, только промокнут.
Да всё правильно, бегают, от силы полчаса, а на полдня перекрывают. Сегодня не вспотеют, только промокнут.
Неужто не отменят? Наверное организуют место где можно будет переодеться, попить горячего чая
Неужто не отменят? Наверное организуют место где можно будет переодеться, попить горячего чая
Нормальная погода для пробежки. Не жарко.
На стадионе бегать надо! Для проведения соревнований они и созданы!
На стадионе бегать надо! Для проведения соревнований они и созданы!
Длинные дистанции интереснее бегать в городе. Да и чем тебе помешали? Именно сегодня, именно в это время позарез надо ехать по Ленинскому?
1.05.2018 08:37
Пионер
А потом как хрюн в общественный транспорт.
Да, вот именно сегодня на 55м маршруте. Нет, мне интереснее на жту пробежку пялиться?