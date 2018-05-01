ежедневник

1 мая в истории Барнаула, России и мира

Вспоминаем знаменательные события, выпавшие на этот день календаря

Естественно, 1 мая в нашей стране известно всем и каждому, как Праздник весны и труда, который изначально носил название День международной солидарности трудящихся. Долгое время Первомай был символом революции, непримиримой классовой борьбы и отмечался демонстрациями, украшенными портретами политических деятелей, передовиков производства, лозунгами, призывами, плакатами и диаграммами о достижениях в той или иной отрасли народного хозяйства, науки, культуры. Да, Советский Союз уже давно не существует, но первые майские дни в России до сих пор являются праздничными;

Также в этом году 1 мая отмечается всемирный день борьбы с астмой. Ежегодно тематические мероприятия по случаю этого дня проводятся в первый вторник мая. Впервые этот День прошел в 1998 году в 35 странах и был приурочен к Всемирному форуму по бронхиальной астме. С каждым годом количество стран-участниц увеличивается;

74 года назад, 1 мая 1944 года, была учреждена медаль "За оборону Москвы". Этой медалью награждались все участники обороны Москвы — и военнослужащие, и гражданские лица. Медаль также вручалась партизанам Московской области и активным участникам обороны города Тулы;

А 1 мая 1840 года в Англии впервые появились почтовые марки. С 6 мая эти марки разрешили наклеивать на конверты и использовать при пересылке писем. Автором идеи использования марок для оплаты почтовых отправлений был Роулэнд Хилл, в 1854 году ставший главным почтмейстером Британии;

А еще 1 мая 1975 года в Барнауле родился Алексей Смертин, ставший выдающимся футболистом и капитаном сборной России. Сегодня ему исполняется 43 года;

Если же смотреть более глубоко в историю Алтая, то необходимо отметить, что 1 мая 1747 года по указу императрицы Елизаветы Петровны была организована Канцелярия Колывано-Воскресенского горного начальства с местом пребывания на Барнаульском заводе;

А 1 мая 1767 года купцами, посадскими и цеховыми Барнаульского завода был составлен наказ в комиссию по составлению проекта нового Уложения, в котором были изложены просьбы об освобождении их от обязательных заводских работ, об учреждении в Барнауле ратуши и о представлении права пользования лесными угодьями:

1 мая 1779 года считается днем образования Колыванской области, которая объединяла территорию, занятую Колывано-Воскресенскими горными заводами и приписными к ним селениями;

А 1 мая 1893 года Барнаульский сереброплавильный завод был закрыт. В последний год было выплавлено чистого серебра всего 25 пудов, свинца 5426 пудов. В его цехах был размещен кабинетский лесопильный завод.