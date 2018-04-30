С каждым годом схемы мошенничества становятся все более изощренными. И даже самые мудрые граждане порой попадают в хитро расставленные сети преступников. Тем более, что злоумышленники ловко приспосабливают под свои цели современные технологии и пользуются неграмотностью граждан. Так, например, в конце апреля мошенники обманули жительницу Рубцовска, пообещав защитить ее персональные данные и удалить информацию о банковской карте с известного сайта. Доверчивая женщина сообщила "добрым" специалистам код и номер карты и лишилась всех своих денег. О том, какие еще новые схемы используют мошенники, как не попасться на их удочку и как борется с ними полиция в Алтайском крае читайте в нашем материале.

Старые, знакомые и опасные

С начала год в Алтайском крае наблюдается всплеск мошеннических преступлений. За первый квартал 2018 года на территории региона произошло более 600 преступлений этой направленности. Причем 70 % — это преступления, совершенные дистанционным способом — через интернет или так называемые телефонные мошенничества, сообщил начальник отдела управления уголовного розыска ГУВД Алтайского края Евгений Прохоров.

По-прежнему много преступлений совершаются под предлогом покупки или продажи имущества с интернет сайтов. Обещая перевести задаток за вещь, мошенники выманивают у доверчивых граждан персональные данные, пин-коды, номера карт и снимают деньги.

Остается действенной и схема "ваша карта заблокирована", когда звонят якобы из банка и уверяют, что для разблокировки карты владельцу нужно пройти в банкомат и совершить ряд определённых действий. Естественно после этих действий владелец лишается всех денег на карте.

Кроме того, жители Алтайского края доверчиво приглашают в дом лже-соцработников, "сотрудников" газовых служб, водоканала, которые умело отвлекая хозяина квартиры, похищают ценности.

"Мы призываем быть бдительными и не впускать в дом незнакомых граждан. Позвоните в службу, перепроверьте, действительно ли к вам направили сотрудников. Не соглашайтесь разменивать деньги и не оставляйте незнакомцев одних в комнате", — в очередной раз напоминают в полиции.

Не гонись за дешевизной

Часто мошенники пользуются желанием граждан сэкономить, приобрести что-то подешевле. Так, жительница Барнаула создала в интернете страницу с объявлениями о продаже популярных смартфонов по сниженным ценам. Граждане ей звонили, вносили предоплату и теряли деньги. Не так давно подозреваемая в преступлении была задержана. Но свои деньги пострадавшие, скорее всего, не получат — она успела их потратить.

В другом случае также в Барнауле две женщины ходили по квартирам пенсионеров, представлялись чиновниками от администрации города, обещая призы и подарки. Но вместо этого похищали ценные вещи у доверчивых горожан.

Отмечается всплеск и сезонных мошенничеств. Наиболее распространенные — продажа дизельного топлива в сезон посевной. Так, сегодня фермеры Егорьевского района перечислили более 130 тысяч за поставку дизельного топлива, которого не дождались, фермеры Мамонтовского района — порядка 500 тысяч и тоже не получили товар. Пострадали и фермеры Крутихинского района.

"Мы рекомендуем обращаться к проверенными продавцами, которые уже давно работают. Мошенников отличить можно: они внезапно появляются на рынке и предлагают товар по сниженным ценам. И это и подкупает наших граждан, которые надеются сэкономить", — отмечает начальник отдела управления уголовного розыска ГУВД Алтайского края Евгений Прохоров.

"Новые технологии"

Мошенники активно осваивают и новые технологии. Особенно те, которые связаны с деньгами. Так, один из новых видов мошенничества в Алтайском крае — "работа" злоумышленников на брокерских площадках. Преступники размещают на этих площадках ссылки на вредоносные сайты. Гражданин заходит на такой сайт, делает ставки и лишается всех денег. В начале года две группы мошенников, действующих по этой схеме были задержаны в Новосибирске. В преступной связи с ними оказались и жители Барнаула.

Стали обращаться за защитой в полицию и жители Алтайского края, проигравшие на фондовых биржах.

Жительница Благовещенки перечислила на депозиты фондовых бирж сотню долларов США. и все проиграла. Пострадавшая обратилась в полицию.

"Что такое фондовая биржа? Это открытая площадка, где прописаны условия, по которым здесь принимают людей и принимают их денежные средства. И там прописано, что фондовый рынок относится к группе риска и соответственно гражданин может как заработать там деньги так и потерять. Почему-то когда граждане зарабатывают деньги, они в полицию не обращаются, а когда теряют, обращаются. Мы, конечно, реагируем на это, выезжаем в служебные командировки. Но ведь гражданин тоже должен понимать, куда он вкладывает свои денежные средства", — отмечает Евгений Прохоров.

Зафиксирован в регионе и такой новый вид мошенничества: преступники звонят гражданам, представляются представителями телефонной компании и сообщают, что с номера абонента произошло несанкционированное списание средств и якобы, чтобы возместить средства, необходимо продиктовать номер карты и прочие реквизиты. Естественно, после этого с карты списываются все средства.

По словам Евгения Прохорова, уже известно, что такими преступлениями "балуются" некие граждане из Приморского края, и в ближайшее время это будет пресечено.

Еще один способ отъема денег, который сегодня набирает популярность — это обещание "помощи" в оформлении кредита.

"Когда гражданину отказывают в кредите в банках, он пытается найти способ занять деньги в интернете и к сайтам, которые предлагают по "серым" схемам помощь в оформлении кредита независимо от кредитной истории лица. Единственное условие — у него просят предоплату за страховку, потом плату за курьера который "доставит" деньги, потом еще за что то и так до тех пор, пока человек не понимает, что его обманули. В итоге суммы, которые гражданин отдает мошенникам доходят до 50% от запрашиваемой суммы кредита. В среднем же в этих случаях суммы запрашиваемого кредита около 100 тысяч рублей", — поясняет Прохоров.

Кстати, в этом случае гражданину тоже придется отвечать за попытку незаконно получить деньги у банка, пользуясь "серой сферой".

Полиция не спит

Как показывает анализ, значительная часть преступлений связанных с мошенничеством совершается дистанционным способом, в том числе посредством сети интернет. А это означает, что раскрытие этих уголовных дел требует постоянного совершенствование сотрудников полиции.

Чтобы эффективнее бороться с преступниками, на сегодня в помощь полиции разработана и введена в эксплуатацию автоматизированная информационно-поисковая система под названием "Дистанционные хищения". Эта система позволяет определять признаки серийности преступлений, связанных с мошенничеством, определить в каком регионе находится подозреваемый и куда "ушли"деньги пострадавших. И, соответственно, это значительно ускоряет работу по раскрытию таких преступлений.

Кроме этого ГУВД Алтайского края удалось договориться с одной из крупнейших кредитных организаций России, и теперь полиция в ускоренном темпе получает информацию по платежным системам и элементам, появляющимся на рынках услуг.

Только в первом квартале 2018 года сотрудники ГУВД Алтайского края задержали 14 лиц, подозреваемых в мошенничествах. В основном злоумышленники действовали по схемам "Ваш родственник попал в беду" и "продажа товаров через сайты". Задержания подозреваемых состоялись в разных регионах России и в республике Башкортостан. Чтобы собрать доказательства, сотрудники полиции более 30 раз выезжали в служебные командировки в Астрахань, Новосибирск, Башкортостан, Самару. Было задержано 11 телефонных мошенников, которые причастны к 113 уголовным делам.

Кто вернет деньги?

"Мы понимаем, что главная цель, с которой пострадавшие от мошенников граждане обращаются в полицию, это вернуть свои деньги. Но и гражданам надо понимать, что в полиции отсутствует какой-либо фонд, чтобы возвращать средства обманутым людям. Мы можем только установить преступника и арестовать его имущество или денежные средства, чтобы возместить ущерб пострадавшим" — поясняет Евгений Прохоров.

Тем не менее, ГУВД Алтайского края удалось найти взаимопонимание с одним из банков. И сейчас рассматривается возможность в течение суток блокировать похищенные средства на расчетных счетах злоумышленников.

"Если удастся внедрить этот инструмент, то мошенники потеряют интерес к данного вида преступлениям", — уверен начальник отдела управления уголовного розыска ГУВД Алтайского края.

Но все же в первую очередь гражданам следует самим позаботиться о сохранности своих ценностей, соблюдать элементарные средства безопасности, отмечают в полиции:

1. Ни в коем случае не сообщать конфиденциальную информацию третьим лицам. Если вы продаёте товары или услуги через интернет и звонящий вам гражданин пытается вас "повести" к банкомату, разговор следует прервать. Чтобы получить денежные средства нет необходимости идти в банкомат и выполнять какие-то операции. Достаточно просто назвать номер банковской карты без каких либо реквизитов.

2. Будьте бдительными в общении с гражданами, которые вам звонят и представляются сотрудниками банков или сотовых компаний. Обращайте внимание на речь горящего: если человек заикается, путается в терминах, не может грамотно выразить свою мысль — повод задуматься.

3. Перезванивайте своим близким. Жительница Барнаула целый день ходила оформляла кредит, чтобы перечислить деньги мошенникам, но почему-то перезвонить родственнику, который якобы оказался в беде, не догадалась, — рассказывает Прохоров.

4. Не пытайтесь "дешевле" купить мед, молоко или что-то еще у граждан, которые звонят вам в двери — может выйти гораздо дороже. В Индустриальном районе Барнаула гражданин продавал электротовары по завышенным ценам и уверял, что за покупку этих товаров в одном из магазинов продажи электроники покупатели получат ценный приз.

5. Не переходите по непонятным ссылкам, даже если вам их прислал якобы знакомый. Мошенники часто взламывают аккаунты в соцсетях или мессенджерах и любым путем пытаются отправить гражданина по вредоносной ссылке. Вирусная программа блокирует устройство, выясняет, есть ли привязка к банковским счетам, и переводит деньги мошенникам.

6. Не будьте равнодушными. Если вы видите, что человек может стать жертвой мошенников, помогите ему. Часто граждан на улицах останавливают лица цыганской народности, которые предлагают "снять порчу" или "погадать", заговаривают жертву и она сама отдает им ценности. Вмешайтесь, не дайте совершиться преступлению.