Фото: toledoblade.com
В окрестностях городов Хама и Алеппо (Сирия) военные объекты правительственных сил атаковали с воздуха. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на военный источник.
По словам собеседника агентства, атака была совершена "с помощью вражеских ракет".
В частности, в результате авиаудара по складу оружия 47-й бригады сирийской армии в окрестностях Хамы разгорелся серьезный пожар.
Источник отметил, что атакованный склад находится к востоку от Алеппо, между аэропортом Эн-Найраб и Эль-Маликией. По данным СМИ, звуки выстрелов слышны в окрестностях Хамы и Алеппо.
Пока нет информации о том, кто мог атаковать военные объекты. Кроме этого, неизвестно о погибших и раненых, а также нанесенном ущербе.
Комментарии
Нашим надо не болтать, а поставить с-300
Быть того не может. У нас же там всесбивающие комплексы
Пока нет информации о том, кто мог атаковать военные объекты.
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Может Трамп забыл в Твиттере всех предупредить?
30.04.2018 09:43
- гость -
Может Трамп забыл в Твиттере всех предупредить?
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Да не говори. Поганка какой!
Telegram читать надо, там уже сказано, Израиль развлекался.
Теперь Асада может любой желающий бомбить и вова ничем не поможет.
Похоже метание "Тамогавков" станет олимпийским видом спорта.
Кто еще откопал индейский топор войны?
Почему только Асада?
Кроме Великой Отечественной была еще и Вторая Мировая Война.
И война незакончена, пока неподписам мирный договор между воюющими сторонами.
Где мирный договор между Советами и Японией?
Еще ничего незакончилось для правоприемницы СССР.