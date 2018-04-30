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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "хамскими" вопросы СМИ Великобритании на брифинге с сирийцами по ситуации в городе Дума. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на канал "Россия 1".
Агентство отмечает, что ранее прошел брифинг с участием свидетелей предполагаемой химатаки — 17 сирийцами, включая семью мальчика Хасана Диаба, ранее рассказавшего о том, как его поливали водой после событий в Думе.
"Первый вопрос задал британский журналист, он сразу спросил у сирийцев, сколько им заплатили за участие в этом брифинге. Это сверх цинизма, вопрос — хамство, был специально задан для того, чтобы ввести людей в ступор, сразу обвинить их в подкупе, лжи и намеренной дезинформации", — цитирует агентство слова Захаровой, произнесенные в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".
Официальный представитель внешнеполитического ведомства добавила, что западных партнеров — представителей Франции, США, Британии — на брифинге как таковых не было.
Напомним, страны Запада обвиняют власти Сирии в том, что 7 апреля они применили против жителей города Дума бомбу с хлором. САР и Россия опровергли эту информацию. В Москве подчеркнули, что данные вбросы проводились с целью выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
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