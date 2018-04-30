Фото: vk.com/barneos22
Барнаульцы сообщили о серьезной аварии в городе с участием "Волги". Запись об этом появилась в воскресенье, 29 апреля, в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".
Уточняется, что авария произошла вечером в микрорайоне Новсиликатный. На опубликованных снимках видно, что автомобиль врезался передом в столб и получил серьезные повреждения.
Авторы записи отмечают, что водитель и пассажир-женщина покинули место аварии.
В комментариях один из жителей города предположил, что водитель пытался объехать большую яму, образовавшуюся на данном участке дороги.
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