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Глава МВД Британии Амбер Радд покинула свой пост, премьер Тереза Мэй ее отставку приняла. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Sky News.
Отмечается, что данное решение Радд приняла на фоне разгоревшегося в Великобритании скандала вокруг так называемого "поколения Windrush".
Агентство уточняет, что так, по названию корабля, который доставил 492 мигранта в Британию в 1948 году, называли выходцев из Африки и с Карибских островов, которых приглашали в страну после Второй мировой войны с целью возмещения нехватки рабочей силы.
Недавно стало известно, что многие родственники тех, кто приехал с конца 1940-х по 1970-е годы, рассматривались властями Соединенного Королевства как нелегальные мигранты. Некоторым людям пришлось уехать, другим поступали предупреждения о возможной депортации, они теряли работу и право на медицинское обслуживание.
На минувшей неделе британские СМИ узнали о документах министерства внутренних дел, из которых следовало, что МВД устанавливало целевые показатели количества депортаций мигрантов. При этом Радд еще в среду, 25 мая, заявила, что целевых показателей нет, а через два дня принесла извинения за то, что не знала об этом.
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