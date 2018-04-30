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Южная Корея с 1 мая демонтирует размещенные в демилитаризованной зоне громкоговорители, использовавшиеся для ведения "психологической войны" против КНДР. Об этом в понедельник, 30 апреля, пишет РИА Новости, ссылаясь на южнокорейское Минобороны.
Договоренность о ликвидации громкоговорителей достигли на саммите КНДР и Южной Кореи 27 апреля в приграничном пункте Пханмунджом.
В военном ведомстве отметили, что демонтаж батареи громкоговорителей, установленных у военно-демаркационной линии для вещания на Север, станет первой мерой вооруженных сил, предусмотренных в Пханмунджомской декларации.
На официальном сайте Минобороны сообщения об этом пока не было.
Южнокорейское ведомство подчеркивает, что выполнять договоренности Юга и Севера оно будет при сохранении "надежной боеготовности" ВС Республики Корея.
Агентство сообщает, что Сеул при помощи 34 батарей из громкоговорителей в 2016 году после перерыва вел трансляцию пропагандистских передач против КНДР примерно в десяти точках вдоль разграничительной линии между Южной и Северной Кореей. Пхеньян тогда также включил громкоговорители, чтобы заглушить южнокорейскую пропаганду.
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