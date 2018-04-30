Понедельник, 30 Апрель, 14:13

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А вы примете участие в шествии "Бессмертного полка" 9 мая 2018 года?

Спецпроекты

Форум

18+


$ 62
€ 75,21
541345
21°
Обь
0см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Цветение маральника-2018 Дорожный ремонт - 2018Марафон Победы
Новости

Мастер украл машину из барнаульского автосалона после увольнения

, ИА "Амител"
Автомобиль в салоне оставил для ремонта житель Барнаула

Фото: fishki.net

Полицейские столицы Алтайского края задержали барнаульца, подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, в середине марта 2018 года местный житель оставил в одном из автосервисов Барнаула свою машину для проведения ремонта. Но когда он приехал забирать авто, то ни мастера, ни транспорта на месте не оказалось. Сотрудники организации рассказали барнаульцу, что этого мастера недавно уволили. После этого потерпевший обратился в полицию. Сумма причиненного ущерба составила порядка 150 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражам порядка удалось задержать подозреваемого. Им оказался 19-летний барнаулец. Машина была найдена в исправном состоянии и возвращена владельцу.

По факту неправомерного завладения машиной было возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

30.04.2018 13:33
Гость

Что за автосервис???? Какая тайна из этого???

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
14:04
Посаженный Трампом и Макроном дуб спустя пять дней отправили на карантин 0
13:36
Российские семьи с детьми предлагают освободить от налога на недвижимость 3
13:04
Барнаульцы нашли остров из тысячи бутылок на реке Пивоварка 5
12:40
Вышедшего из тюрьмы жителя Алтая ранил ножом его собутыльник 0
12:12
Летняя навигация по реке Обь стартовала в Барнауле 0
11:52
Праздника цветение: как маральник собрал на Алтае тысячи туристов 3
11:41
Глава эстонского МИД рассказал, как противостоять России 2
11:14
Мастер украл машину из барнаульского автосалона после увольнения 1
10:42
СМИ раскрыли объем средств россиян в британских офшорах 17
10:16
Южная Корея демонтирует громкоговорители для пропаганды против КНДР 1
09:38
Глава британского МВД покинула свой пост из-за скандала с мигрантами 0
09:14
Очевидцы: легковой автомобиль "обнял" столб в Барнауле 0
09:00
Смартфон лопате в помощь 1
08:38
Захарова сообщила о "хамских" вопросах британских журналистов 3
08:21
Сирия сообщила о новой ракетной атаке на свои военные базы 15
07:50
Ежедневник: чем запомнилось в истории 30 апреля 0
07:34
Что такое Вальпургиева ночь и откуда пошло название 2
07:22
Барнаульцев предупредили о перекрытии дорог перед Днем победы 1
07:03
Пятикомнатную квартиру с бильярдом продают в Барнауле за 8,95 млн рублей 3
06:48
Деньги, карты, биржи о новых схемах мошенничества и борьбе с ними на Алтае 0
06:32
Стильная блондинка: фото прекрасной Кирстен Данст 2
06:17
Грозы и тепло до +25 градусов придут в Алтайский край 30 апреля 0
06:01
Как "Почта России" в Барнауле борется с низкими зарплатами и очередями 16
23:08
Сроки охоты на кабана изменили в Алтайском крае 0
22:13
В Киеве заявили, что дивизия "Галичина" превосходила Красную армию 7
21:02
В России началось строительство первого энергоблока Курской АЭС-2 0
20:04
Порошенко написал о победе украинского движения на флоте в 1918 году 0
19:54
Более 30 тысяч человек посетили алтайский праздник "Цветение маральника" 1
19:34
Ефремов и Орлуша ответили самарской публике нецензурным стихотворением 2
19:13
Новосибирский студент получил Hyundai Solaris за победу на эстафете 1
18:37
МЧС: хакеры могут угрожать пациентам российских больниц 1
18:08
S7 прокомментировал аварийную посадку самолета с группой Serebro на борту 1
17:31
Пользователи сообщили о возобновлении работы Telegram 0
17:06
Дожди, грозы и тепло до +25 градусов ждут жителей Алтайского края 30 апреля 0
16:42
Более трех тысяч флагов украсят Барнаул к 73-летней годовщине Победы 3
16:21
Цветение маральника: как на Алтае открыли летний туристический сезон 11
15:43
Стало известно, сколько Россия заработает на чемпионате мира по футболу 17
15:14
Опубликовано еще одно видео аварийно посадки Ил-38 в Жуковском 1
14:39
Емельяненко одержал победу над американцем Миром за рекордное время 2
14:11
Таможня не пропустила в Алтайский край поддельные спорттовары и подшипники 1
13:43
Барнаульцы сообщили о перекрытии одной полосы движения на "Старом мосту" 3
13:13
Тело ребенка обнаружили в колодце в Свердловской области 1
12:38
Астроном заснял пролет загадочных объектов на фоне поверхности Луны 3
12:13
Движение поездов изменится в Алтайском крае из-за майских праздников 0
11:37
Троих жителей алтайского села задержали за магазинную кражу 2
11:14
Ким Чен Ын готов представить план денуклеаризации КНДР 13
10:32
"На борту был ад": солистка Serebro рассказала об аварийной посадке лайнера 21
10:12
МВД опубликовало подробности смертельного ДТП в Барнауле 3
09:33
Очевидцы: в Барнауле водитель насмерть сбил пешехода 13
09:11
Американские СМИ написали об "устрашающей" российской подлодке 1
08:41
Основатель фестиваля Burning Man скончался в Сан-Франциско 0
08:26
Дуров предупредил о сбоях в работе мессенджера Telegram 11
08:06
Как будут выплачивать пенсии в Алтайском крае в связи с майскими праздниками 0
07:50
Ежедневник: исторические события и праздники 29 апреля 0
07:34
Какие дороги в Барнауле отремонтируют за два года. Инфографика 2
07:19
Остаться в живых: как выбрать мясо для шашлыков и не отравиться 0
07:03
Квартиру с камином и витражным остеклением продают в Барнауле за 11 млн руб 12
06:32
Руками не трогать: можно ли срывать маральник и высаживать на своем участке 6
06:17
Дожди и +18 градусов обещают в Алтайском крае 29 апреля 0
06:01
Общественному транспорту в Барнауле решили не выделять отдельную полосу 8
05:48
Депутат ГД о понижении зарплат до 35 тыс.: "Как можно жить на эти деньги?" 166
04:49
Возможным местом встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына назвали Россию 8
03:58
Ставка по ипотеке в России достигла минимума 3
02:43
Правительство направит 16,3 млрд рублей на прибавку к зарплате бюджетников 1
01:37
Российские ученые сделали уникальное открытие в Антарктике 0
00:30
Сибирские ученые научились моделировать форму тромбоцитов 3
23:47
Инвалидам предлагают удвоить метраж при получении жилья 0
23:32
Доплаты к пенсиям ко Дню Победы получат более 100 тысяч пенсионеров 0
23:13
Кремль разрабатывает план противодействия коррупции на два года вперед 7
22:48
Назарбаев назвал Россию "богом данным соседом" для Казахстана 0
22:39
Путин подписал указ о проведении Года театра в России в 2019 году 0
22:21
Россия вводит запрет на въезд для враждебно настроенных политиков 1
21:49
Доходы гендиректора РЖД за два года подросли в два раза 7
21:31
Подсветку в цветах российского флага протестировали на Крымском мосту 0
21:11
Томск заволокло дымом от пожара на территории бывшего завода 1
20:58
Россиян хотят пускать в Турцию по внутренним паспортам 4
20:38
Видео прохода боевых кораблей ЧФ под аркой Крымского моста 0
20:24
Умер брат Раисы Горбачевой, брошенный всеми в психлечебнице 0
19:46
Школьник в Иваново, исполняя роль Отелло в спектакле, ранил себя кинжалом 0
19:21
Депутатам Госдумы предложили приравнять свою зарплату к средней по стране 9
19:08
Коротко о главном: тоннель под вокзалом, снег в мае и барнаульские фонтаны
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 28 апреля
18:49
Медведев про наш ответ на хамство США: "не просто, так сказать, покусывать" 6
18:31
Песков рассказал о важности борьбы с угрозами в интернете 1
18:08
Медведев: вопрос пенсионного возраста на пороге обсуждения 11
17:49
Медведев не планирует уходить на отдых: "Буду работать на пользу стране" 13
17:30
Гендиректор СГК предложил Минэнерго России провести совещание в Рубцовске 0
17:21
Жители Бийска останутся без горячей воды с 14 мая 0
17:14
Медведев пригласил Обаму посмотреть на "клочья" от экономики России 7
17:04
Пятеро приговоренных к смерти вышли на волю в России за последние годы 9
16:52
Шесть лесных пожаров произошло в Алтайском крае 1
16:36
Прокуратура: 4 новосибирских ТРЦ из 161 проверенного не имеют нарушений 4
16:23
Блокировку Telegram высмеяли в анонсе "Пиратов Карибского моря" на СТС 4
16:14
Никаких тележек: список предметов, запрещенных на "Евровидении-2018" 0
16:02
Отопительный сезон завершен в Бийске 1
15:51
Новый вид телефонного мошенничества зарегистрирован в Рубцовске 0
15:35
Собака в пальто "от Шанель" и сапожках потерялась в Тюмени 1
15:23
Барнаульская компания может заняться проектом ледовой арены в Новосибирске 0
15:18
ТРЦ "Пионер" приглашает в воскресенье на творческий мастер-класс 0
15:15
Житель Алтая совершил налет на магазин в маске из штанины трико 0
15:04
Опубликовано письмо пожарного, обвиняемого по делу о "Зимней вишне" 19
14:50
Стометровый мост продолжили строить в Солтонском районе Алтайского края 1
14:32
Мотоциклист разбился насмерть в результате ДТП на алтайской трассе 0
14:21
Стали известны подробности смерти пропавшего жителя Камня-на-Оби 3
14:13
Расписание пригородных поездов изменят на майских праздниках 2
14:04
"Вафельница": в России ужесточили правила проезда перекрестков 7
13:48
Как подготовиться к отдыху на природе, чтобы не навредить здоровью 0
13:33
ВЦИОМ: в стране 97% россиян живут с чувством юмора 5
13:21
От жары до снега: какая погода будет в Алтайском крае на майские праздники 1
13:15
Семь улиц ремонтируют в Барнауле по проекту БКД 5
13:04
Сделай сам: столярка как новый формат развлечений для барнаульцев 6
12:49
Как провести майские выходные в Барнауле и куда сходить 1
12:31
Субсидии на оплату ЖКХ пересчитают в большую или меньшую стороны 3
12:21
Бой Федора Емельяненко и Фрэнка Мира: когда и где смотреть трансляцию 14
12:12
Временный снежный покров может установиться в Алтайском крае в начале мая 5
12:05
"Ростелеком" подарит ветеранам безлимитное общение с близкими 0
12:04
Путин пошутил по поводу своего почерка: "Сам не могу разобрать" 2
12:03
В АлтГТУ определили победителей краевого конкурса "Студенческий патент" 0
11:50
Росстат: в марте цены на бензин в 2,2 раза превышали цены производителей 22
11:32
Деревянные дома продолжают сносить в центре Барнаула 6
11:22
Водоканал поясняет: зачем платить, если идут дожди, и почем вода из колонки 8
11:15
Ремонт Чуйского тракта стартовал в Горном Алтае 0
11:04
Подозреваемых в серии краж аккумуляторов с ВАЗов задержали в Барнауле 5
10:47
Власти Барнаула вернулись к проекту подземного тоннеля под ж/д вокзалом 128
10:34
Белые воротнички: условия труда офисных работников в инфографике 6
10:23
Трамп вновь рассказал о своей жестокости по отношению к России 11
10:04
Великолепие природы: маральник зацвел в Горном Алтае 0
10:00
Это общий праздник: Бийский рыбозавод поздравляет с 1 мая 0
09:48
Загоревшийся автомобиль в Барнауле тушили восемь человек 4
09:45
Чудо-техника: какой инструмент придет на помощь садоводу 3
09:33
Путин поручил сделать новый атлас мира без искажения географической правды 15
09:30
Просто и вкусно: 6 рецептов с курицей на пикник, дачу или шашлыки 0
09:22
Пропавший житель Камня-на-Оби найден мертвым 4
09:16
Перед инаугурацией Путина чиновников попросили понизить свою публичность 5
09:02
Глава ВТБ предложил Путину заплатить за восстановление иркутского леса 3
09:00
Арт-фестиваль "Потепление": отмечаем вместе начало лета 1
08:53
"Почта России" будет проверять каждую посылку во время ЧМ-2018 4
08:48
Землян предупредили о магнитной буре 17 мая 0
08:37
Царапающего машины школьника со светлым рюкзаком разыскивают в Барнауле 34
08:28
Барнаульцы сняли клип, посвященный закрытию ТЦ "Гулливер" 11
08:16
Вопросы медицинского туризма обсудили на форуме VISIT ALTAI 3
08:04
"Алтайлес" бесплатно предоставит сеянцы сосен и лиственниц жителям края 6
07:50
Как заемщику выбрать добросовестную кредитную организацию 0
07:34
"Все было не так, как в кино": участник ВОВ о войне, плене и Сталине 91
07:30
В Алтайском крае совершенствуется инфраструктура поддержки предпринимателей 0
07:26
Тест: каким вырастет ваш ребенок 6
07:15
Дочь автомеханика и парикмахерши: фото неподражаемой Пенелопы Крус 7
07:03
Квартиру с дизайнерским ремонтом и сауной продают в Барнауле за 7,35 млн 11
06:48
По графику: инфляция в Алтайском крае за первый квартал составила 0,7% 3
06:32
От призывов до плясок: с чем профсоюзы и партии выйдут на 1 мая в Барнауле 3
06:23
Барнаульский депутат поднял вес 415 кг ради титула сильнейшего в России 9
06:14
Дождь и +14 градусов обещают в Алтайском крае в рабочую субботу 28 апреля 0
06:01
Места притяжения: фотообзор уличных фонтанов Барнаула 4
05:57
Совфед сообщил, сколько денег незаконно вывезли из РФ за 17 лет 7
04:51
Великобритания отказалась признавать дипломы российских вузов 3
03:26
Володин: Госдума рассмотрит около 70 законопроектов для реализации послания 0
02:55
Меркель получит "выговор" от Трампа из-за "Северного потока - 2" 0
01:58
Житель США нашел монету стоимостью в миллионы долларов 0
00:59
Учитель мучил непоседливого школьника в Мурманске, пытаясь его успокоить 3

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.