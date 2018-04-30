Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Весенний праздник "Цветение маральника" прошел 29 апреля на "Бирюзовой Катуни". В свой шестой раз мероприятие собрало рекордное количество туристов - более 30 тысяч. Торжественное открытие праздника, а также летнего туристического сезона состоялось при участии государственного оркестра "Сибирь".
На "Цветении маральника" гости могли принять участие в дегустации лакомств и различных мастер-классах, покататься на лошадях, сфотографироваться с хаски и даже прокатиться на печи. В рамках праздника состоялась краевая специализированная туристическая выставка "АлтайТур. АлтайКурорт 2018", в которой приняли участие районы Алтайского края.
Как прошел главный горный праздник весны, смотрите в фоторепортаже Екатерины Смолихиной.
Комментарии
Торговля, поделки, танцоры - стандартный набор любого массового мероприятия. А где сам праздник "Цветение маральника"?!
тоже интересуюсь - ну и где сам цветущий маральник??
В основном на магнитиках))
Ну еще одиночные чахлые, полураспустившиеся кустики вдоль катуни и у рериха