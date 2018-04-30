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В Барнауле накануне, 29 апреля, Речной вокзал запустил летнюю навигацию по Оби. Об этом пишет "Алтайская правда", ссылаясь на кассы.
Издание отмечает, что теплоходы из краевой столицы, как обычно, курсируют в Рассказиху, Боборвку, Кокуйское и Зеленый Клин. Подчеркивается, что цены остались неизменными только на пассажирские перевозки.
Так, на городских линиях билеты стоят от 24 до 36 рублей, на пригородных — от 46 до 130. Прогулочный взрослый билет обойдется желающим в 190 рублей, детский — 120 рублей.
Прогулочные рейсы осуществляются ежедневно на специально оборудованных теплоходах с кафе и дискотекой.
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