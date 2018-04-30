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Полицейские Горно-Алтайска проводят проверку по факту причинения вреда здоровью местного жителя. Об этом пишет пресс-служба МВД по Республике Алтай.
Отмечается, что в дежурную часть позвонили медики и сообщили, что в республиканскую больницу попал 36-летний житель Усть-Канского района с резаной раной шеи. Приехавшим на место полицейским потерпевший рассказал, что его ранил его знакомый в ходе конфликта.
Стражи порядка установили, что раненый мужчина несколько дней назад вышел из тюрьмы и вместе со своим знакомым — 35-летний жителем Горно-Алтайска, ранее совершавшим преступления, пришел в гости к знакомой. Там мужчины распивали спиртные напитки и поссорились. В ходе словесной перепалки подозреваемый схватил кухонный нож и приставил к горлу потерпевшего, причинив ему резаную рану шеи. Затем горожанин скрылся с места преступления.
Женщина, ставшая очевидцем инцидента, вызвала скорую. Сельчанина доставили в больницу, где ему оказали неотложную помощь.
Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение. Подозреваемый пока не задержан, стражи порядка разыскивают его.
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