Фото: barnaul.org
Целый остров из мусора образовался на реке Пивоварке в районе улицы Гоголя. Об этом сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".
На фото видно, что мусор в основном состоит из тысяч пластиковых бутылок, которые покрывают всю поверхность речки. Они не могут продолжить плыть по течению из-за препятствия.
В комментариях горожане подчеркивают, что такие "острова" на барнаульской реке появляются каждый год. Также активисты призвали организовать уборку водоема.
Автор сообщения с иронией предложила переименовать Пивоварку в реку Бутылочную.
Комментарии
СвинОта пивная загадила все
Слов нет!!! Свиноты!!!
Так у нас депутаты наоборот стараются, чтобы пивной тары больше было. Если было бы желание победить это проблему, то сделали бы все бутылки под номерами и продажа по удостоверению личности. У каждой бутылки хозяин бы появился, ну, а там бы и штрафы придумали.
Как речку назвали, то и плавает
Здесь у ванадия гнездо