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Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила освободить все семьи с детьми от налога на недвижимость. Письмо с соответствующей инициативой она направила главе РФ Владимиру Путину, пишет RT.
Волынец просит президента рассмотреть данную инициативу "в целях поддержки семей с детьми и как одну из мер преодоления демографического кризиса". Также уточняется, что освободить семьи от уплаты налогов на недвижимость и земельные участки из расчета одна единица недвижимого имущества и один земельный участок на семью.
По словам общественницы, такая мера нужна для минимизации рисков бюджета и для того, чтобы недобросовестные жители страны не "переписывали" свою недвижимость на семьи с детьми ради уклонения от уплаты налогов.
Волынец подчеркнула, что освобождение семей от уплаты налогов — это своевременная инициатива, которая находится в рамках наблюдаемых сегодня положительных структурных изменений в социальной политике.
Комментарии
Да задолбали вы уже! Когда будут одинаковые, равные условия для всех?
Долги уже списали. И это радует россиян. Только, те кто платил оказались в дураках. А бездельники и лоботрясы в выигрыше.
Да, такой закон очень и очень нужен ... для олигархов, а то, понимаешь, налоги на дворцы непосильные...