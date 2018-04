Фото: abcnews.go.com

Молодой дуб, который французский и американский лидеры Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон посадили на лужайке Белого дома, выкопали и поместили на фитосанитарный карантинный контроль. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на The Huffington Post и его источник в Елисейском дворце.

Накануне, 29 апреля, британская пресса обратила внимание на пропажу саженца с лужайки Белого дома спустя всего лишь пять дней после посадки. А агентство Reuters распространило снимок, где на месте посаженного дерева виден лишь круг свежевскопанной земли.

Агентство отмечает, что в Штатах существуют жесткие карантинные нормы для любых ввозимых саженцев, семян, рассады и даже импортной земли. Саженец дуба, который привез Макрон в ходе его визита в Америку, не составил исключения. Согласно данным источника из Елисейского дворца, карантин для дубка вскоре закончится, дерево никак не пострадало от пересадки. По данным газеты, санитарная служба Соединенных Штатов согласилась сделать исключение из правил и допустила временную посадку растения у Белого дома исключительно по настоянию американского лидера.

Уточняется, что Макрон преподнес Трампу молодой дуб как "символ долгосрочных отношений". Саженец был взят из леса Белло в северной регионе Франции, где в июне 1918 года произошла историческая битва. Тогда германской армии противостояли французы, американцы и британцы. В ходе боев, которые длились 25 дней, погибли, в частности, свыше двух тысяч морпехов американского экспедиционного корпуса, и еще около восьми тысяч получили ранения.

