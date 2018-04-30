Фото: polit.info
Доход главы Республики Крым Сергея Аксенова за минувший год составил 2,64 миллиона рублей и не изменился в сравнении с 2016 годом. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на декларацию о доходах, опубликованную на портале правительства региона.
Уточняется, что, согласно декларации, у Аксенова нет в собственности объектов недвижимости и машины. В пользовании у него — земельный участок на 607 квадратных метров и жилом дом площадь 577 "квадратов".
Доход жены крымского главы Елены Аксеновой за год снизились почти на 13 миллионов рублей – с 32,8 миллиона рублей в 2016 году до 19,9 миллиона рублей в минувшем. В ее собственности шесть нежилых помещений, две квартиры (суммарной площадью порядка 100 квадратных метров) и легковой автомобиль BMW 750Li xDRIVE.
Агентство отмечает, что ранее декларацию о доходах опубликовал председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, заработавший за прошлый год свыше 22 миллионов рублей, что почти в четыре раза меньше, чем его доход годом ранее.
Комментарии
Вам не кажется странным, что в основном жены\мужья высокопоставленных чиновников\ниц получают в разы больше своих половин? Это только у меня возникают такие подозрения?