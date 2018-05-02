Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 104,9 квадратных метра продают в Барнауле за 6,3 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Жилье находится на 13 этаже кирпичной высоки на проспекте Комсомольском. Имеется камин, сауна. Квартира продается с мебелью. Охраняемая территория, наземная и подземная парковки.
Планировка: коридор, гостиная и кухня, каминная, детская, спорт-уголок, ванна, сауна, спальня, гардероб.
Комментарии
сбрасывайте 2 ляма - дорого
диван в коридоре
половина на плитке половина на ламинате
телек в простенке - некуда было повесить
порог между плиткой и ламинатом отошел
розетку около холодильника под потолком не угадали да еще воткнули туда чего-то
в каминной с розеткой та же история - не угадали с местом.
плитки под камином мало - пожарный надзор грустит
в детской розовой комнате с конем - плитка под подоконником - мрак, как в больнице, и швы плохо расшиты
потолок подвесной, а карнизы утопить не догадались
в коридоре как убирали простенок так в плинтусах и остались дырки и на полу и на потолке
плитку в сауне клали трясущимися руками и на углах швы темные
дырки в стене от винтов каких то
черные саморезы вкрутить в светлую обналичку у двери это тоже было эпично
в ванной розетки около раковины не увидел, куда фен?
напротив дивана в гостиной еще и выключатели криво
4 млн ей красная цена с такими косяками