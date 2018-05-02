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Синоптики прогнозируют в Алтайском крае в среду, 2 мая, сильные дожди, грозы и ветер.
В регионе температуры минувшей ночью опускались до минусовых значений. Днем, согласно данным алтайского ЦГМС, на большей части территории края будет дождь, в южных районах местами сильный дождь, гроза.
Дневные температуры по краю составят +11…+16 градусов. Ветер восточный, 5-10 метров в секунду с усилением до 11-16 метров, по югу края местами порывы 17-22 метра в секунду.
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В Барнауле временами будет дождь. Днем в краевой столице температура воздуха составит +11...+13 градусов. Ветер восточный, 5-10 метров в секунду.
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