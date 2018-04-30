Фото: nashinovosti.com
В шахте "УК Межегейуголь" в Тандинском районе Республики Тува произошло обрушение. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального ГУ МЧС.
Уточняется, что сообщение об обрушении поступило в 11:07 понедельника, 30 апреля. Согласно данным Единой дежурно-диспетчерской службы, под завалами остается один человек.
Данную информацию подтвердили в республиканском ГУ МЧС, отметив, что его разыскивают 12 спасателей военизированной горноспасательной части Черногорска.
В ведомстве рассказали, что на место обрушения направлены дополнительные силы из двух отрядов — 21 человек и три единицы техники. Всего на месте будет работать 41 спасатель.
По данным районной администрации, пропавший — это мастер участка. Также они сообщили, что обрушение произошло на глубине около 150 метров.
Вице-премьер правительства республики Александр Брокерт добавил, что работа шахты остановлена.
Глав республики Шолбан Кара-оол на своей Instagram-странице отметил, что власти региона взяли ситуацию с произошедшим на контроль.
По словам источника в экстренных службах региона, в момент обрушения в шахте находилось 80 человек, из которых 79 были выведены на поверхность.
Следователи сообщили о проведении проверки по факту инцидента.
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