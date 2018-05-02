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Выдающийся футболист Дэвид Бекхэм, который в конце 90-х – начале "нулевых" оказался лицом самого популярного в мире вида спорта, отмечает 2 мая свое 43-летие.
За футбольную карьеру Бекхэм зарекомендовал себя, как мастер штрафных ударов. Его феноменальное исполнение "стандартов" обросло легендами и до сих пор является эталоном для многих игроков.
В день рождения звезды футбола вспоминаем, как Дэвид умел восхитить фанатов и неприятно удивить своих соперников.
Комментарии
Англия)) Играли бы единым государством в футбол,глядишь и достигли чего-нибудь. А так..... У них таранный футбол, и удар издалека-авось залетит. И все.... Хоть и изобрели футбол,но совершенства нет. Нет творческого подхода. И никогда они ничего не добъются.