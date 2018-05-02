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Разрешение на право организации рынка, расположенного на улице Пионеров в Барнауле, продлили еще на пять лет – соответствующее постановление подписал глава города Сергей Дугин.
Документ за номером 782 "О выдаче разрешения на право организации сельскохозяйственного рынка" был подписан 27 апреля.
"Выдать разрешение на право организации сельскохозяйственного рынка обществу с ограниченной ответственностью "Новый рынок" по ул.Пионеров, 13 до 30.04.2023 в границах арендуемого земельного участка (кадастровый (или условный) номер: 22:63:020616:0046)", — говорится в постановлении.
Напомним, что в прошлом году работу рынка продлевали до 30 апреля 2018 года.
Этот сельскохозяйственный рынок многие также называют "Юбилейным". Крытая его часть была построена в 1980 году – к 250-летию Барнаула.
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