ежедневник

2 мая в истории Алтая, России и мира

Вспоминаем знаменательные события, выпавшие на этот день календаря

73 года назад, 2 мая 1945-го, советские войска полностью овладели Берлином. Берлинский гарнизон, оборонявший город, во главе с начальником обороны Берлина генералом от артиллерии Вейдлингом и его штабом, в 15 часов прекратил сопротивление, сложил оружие и сдался в плен. 2 мая к 21 часу советскими войсками было взято в плен в Берлине более 70 000 немецких солдат и офицеров;

233 года назад, 2 мая 1785 -го, по указу императрицы Екатерины II была издана "Жалованная грамота дворянству", формулирующая и закрепляющая права и привилегии дворянства, которое отныне резко отделялось от других сословий и именовалось "благородным сословием". Подтверждалась свобода дворян от уплаты податей, телесных наказаний и обязательной службы, судить их мог только дворянский суд. Лишь дворяне имели исключительное право владеть землей с ее недрами и крепостными крестьянами, имели право заниматься торгово-промышленной деятельностью. Лишение дворянского достоинства могло производиться лишь по решению Сената с высочайшим утверждением. Имения осужденных дворян не подлежали конфискации. В этот же день была издана "Жалованная грамота городам", которая закрепляла сословную структуру горожан и впервые объединяла в единое сообщество разрозненные группы "городовых обывателей", определяла их права и обязанности;

Сама Екатерина Великая, к слову, родилась 2 мая 1729 года в небольшом городке Штеттине в Восточной Пруссии в обедневшей княжеской семье. Тогда еще никто не мог и подумать, что этой девочке предстоит стать императрицей огромной России;

4 года назад, 2 мая 2014-го, в Одессе произошла кровавая трагедия, ставшая страшным проявлением глубокого политического кризиса на Украине. Противостояние между противниками и сторонниками Евромайдана закончилось гибелью десятков людей. Самые страшные события произошли в Доме профсоюзов, который радикалы закидали "коктейлями Молотова", где укрылись противники Евромайдана;

Также 2 мая отмечается Всемирный день тунца, целью которого является повышение осведомленности населения нашей планеты о ценности этой разновидности рыб, об угрозах, с которыми сталкиваются тунцовые популяции, и об экономических и социальных преимуществах устойчивого управления тунцовыми запасами;

А еще в этот день родился выдающийся футболист Дэвид Бекхэм. Сегодня ему исполняется 43 года;

499 лет назад, 2 мая 1519 года умер великий художник, ученый и инженер Леонардо да Винчи. 2 мая 1900 года не стало великого русского художника-мариниста Ивана Айвазовского, а в 2015 году в этот день умерла балерина, хореограф, педагог, Народная артистка СССР Майя Плисецкая;

В истории Алтая 2 мая знаменито тем, что в 1756 году в этот день был издан указ, в котором сибирской администрации предлагалось удовлетворить просьбу алтайцев принять их в подданство Российской империи. Окончательное юридическое оформление перехода южных алтайцев в русское подданство было завершено в 1766 году;

А еще 2 мая, но 1761 года горные офицеры, сыгравшие большую роль в истории нашего региона, были приравнены "рангами, жалованием и действительным почтением по сходству математических наук к артиллерийским и инженерным офицерам". Данный указ значительно поднял престиж горных офицеров.