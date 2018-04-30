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Северокорейские власти решили 5 мая перевести часы в стране на полчаса вперед, чтобы установить одинаковое время с Южной Кореей. Об этом в понедельник, 30 апреля, пишет ТАСС, ссылаясь на агентство ЦТАК и указ Президиума Верховного народного собрания КНДР "О перемене пхеньянского времени".
"Применять пхеньянское время с 5 мая 107 года чучхе [2018 года]", — цитирует агентство постановление.
Договоренность об установке единого часового пояса на Корейском полуострове достигли в ходе встречи лидеров двух стран — Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына, которая прошла 27 апреля в пограничном Пханмунджоме.
Данные переговоры стали первыми на высшем уровне между Югом и Севером более чем за десять лет. По итогам саммита южнокорейский и северокорейский лидеры подписали совместную Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова.
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